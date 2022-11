Frankfurt am Main (SID) - Die Fraport Skyliners aus Frankfurt müssen in der Basketball Bundesliga (BBL) bis zu acht Wochen ohne Einaras Tubutis auskommen. Der Power Forward aus Litauen hat sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg (70:77) eine Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen.

Neuzugang Tubutis kam im bisherigen Saisonverlauf auf einen Schnitt von 7,0 Punkten und 5,8 Rebounds.