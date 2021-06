Köln (SID) - Die französischen Basketballerinnen stehen zum fünften Mal in Folge im EM-Finale. Der zweimalige Europameister gewann sein Halbfinale am Samstagabend in Valencia gegen Belarus 73:61 (38:30) und spielt am Sonntagabend (21.00 Uhr) an gleicher Stelle gegen Serbien, das sich gegen Belgien äußerst knapp 74:73 (36:33) durchsetzte.

Nach zuletzt vier Final-Niederlagen in Folge geht es für die Co-Gastgeberinnen um den ersten EM-Titel seit 2009. Für die Serbinnen wäre es der zweite Erfolg nach 2015.

Serbien hatte im Viertelfinale die Spanierinnen, die die vergangenen beiden Endrunden 2017 und 2019 gewonnen hatten, ausgeschaltet.

Am Sonntag spielen Belarus und Belgien um 18.00 Uhr um Bronze. Das deutsche Team um Bundestrainer Walt Hopkins hatte die Qualifikation für die EM verpasst.