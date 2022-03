Köln (SID) - Zur Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen 2026 wird das Teilnehmerfeld wieder auf 16 Teams aufgestockt. Das gab der Weltverband FIBA am Freitag nach einem Vorstandsmeeting in der Zentrale in Mies/Schweiz bekannt. An der diesjährigen Auflage in Sydney/Australien (22. September bis 1. Oktober) nehmen nur zwölf Mannschaften teil. 2018 waren es noch 16 gewesen.

Die Entscheidung stehe "im Einklang mit dem strategischen Ziel der FIBA", den nationalen Verbänden die Teilnahme an "einer größeren Anzahl internationaler Wettbewerbe" zu garantieren. Noch steht nicht fest, wo in vier Jahren gespielt wird.

Deutsche Frauen haben erst zweimal an einer WM teilgenommen. 1998 wurde die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) als Gastgeber Elfter. 1976 belegte die DDR in Prag den vierten Rang.