Bayern München hat die Siegesserie in der Basketball Bundesliga (BBL) fortgesetzt und sich damit vorzeitig die Teilnahme an den Play-offs gesichert. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Ostermontag bei den Würzburg Baskets mit 67:49 (40:21) und feierte damit den siebten Liga-Erfolg nacheinander.

Beste Werfer der Münchner waren Nationalspieler Niels Giffey und Zylan Cheatham mit je 13 Punkten. Insgesamt war es der 21. Saisonsieg für den Tabellendritten, neben Bayern haben bereits Alba Berlin und die Telekom Baskets ein Ticket für die Play-offs sicher. Die Würzburger, bei denen O'Showen Williams (13 Punkte) erfolgreichster Scorer war, liegen derzeit auf Rang acht.

Am Freitag geht es für die Münchner bereits in der EuroLeague weiter. Dann trifft der deutsche Pokalsieger auf Zalgiris Kaunas aus Litauen (20.30 Uhr).