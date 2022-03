Köln (SID) - Die Fraport Skyliners aus Frankfurt taumeln in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter dem Abstieg entgegen. Bei Aufsteiger MLP Academics Heidelberg verlor das Team um den neuen Trainer Luca Dalmonte 65:71 (30:36), für das Tabellenschlusslicht war es die zehnte Niederlage aus den vergangenen elf Spielen. Der Italiener Dalmonte hatte in der vergangenen Woche Interimstrainer Klaus Perwas abgelöst, der nach der Entlassung von Diego Ocampo eingesprungen war.

Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn wahrte Brose Bamberg den Anschluss an die Play-off-Ränge. Die Oberfranken schlugen die Hakro Merlins Crailsheim 91:81 (44:42) und rückten als Tabellenzehnter (24:28) wieder näher an die Gäste (24:22) heran. Zuvor hatte Bamberg viermal in Folge gegen Crailsheim verloren.