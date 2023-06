Basketball-Nationalspieler David Krämer verlässt die BBL und wechselt von den Löwen Braunschweig in die spanische Eliteklasse ACB. Dies gaben die Niedersachsen am Donnerstag bekannt. Neuer Arbeitgeber des 26-Jährigen, der im vorläufigen deutschen WM-Aufgebot steht, soll Coviran Granada werden, in der abgelaufenen Saison 16. unter 18 ACB-Teams.

"Für mich ist jetzt der Moment gekommen, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen, weshalb ich mich zu einem Wechsel entschlossen habe", sagte Krämer, in der BBL-Spielzeit 2022/23 mit 17,6 Punkten pro Spiel bester deutscher Scorer.

Für den in der Slowakei geborenen Krämer ist es das dritte Engagement im Ausland. Nach seinen ersten Profischritten in Österreich stand er ab 2019 bei den Phoenix Suns unter Vertrag, schaffte es aber nicht ins NBA-Team.