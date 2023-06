Der frühere deutsche Basketballmeister EWE Baskets Oldenburg hat sich mit Guard Len Schoormann von Bundesliga-Absteiger Fraport Skyliners Frankfurt verstärkt. Der 20-Jährige erhält beim Pokalfinalisten einen Vertrag bis 2025.

Der gebürtige Darmstädter Schoormann war in der vergangenen Saison von Frankfurt an die Veolia Towers Hamburg ausgeliehen. 2018 wurde er als wertvollster Spieler (MVP) der Junioren Basketball Bundesliga (JBBL) ausgezeichnet. Schoormann gab im Februar sein Debüt in der Nationalmannschaft.