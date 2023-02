Oldenburg (SID) - Der FC Bayern hat den Triumph im Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) teuer bezahlt. Augustine Rubit erlitt beim Top Four in Oldenburg eine schwere Fußverletzung und kann nach einer Operation in dieser Saison nicht mehr auflaufen.

"Dass so eine Sache passiert, das ist wirklich schlimm. Er ist gerade operiert worden und fällt für die Saison aus", sagte Geschäftsführer Marko Pesic unmittelbar nach dem Finalsieg der Münchner über Gastgeber EWE Baskets Oldenburg (90:78).

US-Forward Rubit (33) verletzte sich im Halbfinale am Samstag gegen Titelverteidiger Alba Berlin (83:77). Genauere Angaben zur Verletzung machten die Bayern zunächst nicht.