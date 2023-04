Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet in der WM-Vorbereitung einen Test in Berlin. Am 9. August (19.30 Uhr/MagentaSport) trifft die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert auf dessen Heimatland Kanada. "Kanada hat die meisten NBA-Spieler nach den USA und zählt für mich zu den Anwärtern auf eine WM-Medaille. Es wird sehr interessant sein, so kurz vor dem World Cup gegen Kanada zu spielen", sagte Herbert, der auf ein Team in Bestbesetzung hofft.

Die Weltmeisterschaft findet von 25. August bis zum 9. September in Indonesien, Japan und auf den Philippinen statt. Vor dem Spiel in Berlin, wo die deutsche Mannschaft im vergangenen Jahr EM-Bronze gewonnen hatte, steht ein Lehrgang in Bonn mit einem Länderspiel gegen Schweden (5. August) auf dem Programm.

Nach der Station in Berlin geht es zum Supercup in Hamburg, beim Viererturnier sind China, Kanada und Neuseeland zu Gast (12. und 13. August). Anschließend spielt Deutschland beim "USA Basketball Showcase Abu Dhabi" (18. bis 20. August) gegen Olympiasieger USA und den zweimaligen Europameister Griechenland.

Potenziell sechs Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga NBA können in Berlin und bei der WM zum Aufgebot gehören: Isaiah Hartenstein (New York Knicks), Maximilian Kleber (Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Los Angeles Lakers), Daniel Theis (Indiana Pacers) sowie Franz und Moritz Wagner (Orlando Magic).