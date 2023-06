Vier Tage vor dem EM-Auftakt haben die deutschen Basketballerinnen ihre Generalprobe gewonnen und noch einmal Selbstvertrauen getankt. Gegen Gastgeber Italien siegte die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis am Sonntagabend in Pordenone dank Nervenstärke im Schlussviertel mit 70:65 (36:28).

Die deutsche Mannschaft nimmt erstmals seit zwölf Jahren wieder an einer EuroBasket teil, die Vorbereitung für das Turnier in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni) endete mit zwei Siegen und drei Niederlagen.

Am Montag reist der Tross des Deutschen Basketball Bundes (DBB) um die Kanadierin Thomaidis, die den Posten Ende April übernommen hatte, in den EM-Vorrundenspielort Ljubljana. Dort geht es am Donnerstag (15. Juni) gegen Frankreich, am Freitag (16.) gegen Co-Gastgeber Slowenien und am Sonntag (18.) gegen Großbritannien (alle Spiele kostenfrei bei MagentaSport).

Der Gruppensieger zieht direkt ins Viertelfinale ein. Die beiden Mannschaften dahinter können sich in einer Zwischenrunde ebenfalls noch für die Runde der besten Acht qualifizieren.