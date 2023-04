Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague im letzten Auswärtsspiel der Saison den Kürzeren gezogen. Beim spanischen Rekordmeister Real Madrid unterlag der Pokalsieger mit 67:79 (36:40) und kassierte seine 22. Niederlage im 33. Spiel.

Während die Königlichen ihr Play-off-Ticket sicher haben, waren die Bayern früh im Rennen um ein Viertelfinalticket gescheitert. Bester Werfer beim Bundesligisten war der deutsche Nationalspieler Andreas Obst mit 21 Punkten, bei Real überzeugte vor allem Mario Hezonja (20 Punkte).

Für die Münchner geht es Ostermontag in der Bundesliga mit dem Spiel bei den Baskets Würzburg weiter (18.00 Uhr/MagentaSport). Zum Hauptrundenabschluss in der EuroLeague empfangen die Bayern am 14. April Zalgiris Kaunas aus Litauen.