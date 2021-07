Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Andreas Obst schließt sich dem deutschen Pokalsieger und EuroLeague-Teilnehmer Bayern München an. Wie der Klub am Dienstag bestätigte, unterschrieb der 24-Jährige nach der geglückten Olympia-Qualifikation mit der Nationalmannschaft einen Vertrag bis 2023. Der Shooting Guard hatte in der Basketball Bundesliga (BBL) zuletzt für ratiopharm Ulm gespielt, davor bereits für Bamberg, Gießen und Gotha.

Obst habe "sich zu einem der besten deutschen Spieler entwickelt", sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi. Er und Trainer Andrea Trinchieri, beide Italiener, kennen den gebürtigen Sachsen noch aus ihrer Zeit in Bamberg, weshalb Baiesi nun scherzhaft betonte: "Ganz wichtig für Italiener: Er hat geschworen, dass er nie mehr Pizza mit Ananas gegessen hat, seitdem er Andrea getroffen hat! Also ist es klar, dass wir ihm eine Chance geben."