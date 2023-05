Bayern München muss in der Basketball Bundesliga (BBL) beim Kampf ums Double ohne Kapitän Vladimir Lucic (33) und Center Othello Hunter (36) auskommen. Das Duo steht dem Pokalsieger in der laufenden Saison verletzungsbedingt nicht mehr zur Verfügung. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Lucic hatte sich Mitte April im Heimspiel gegen Brose Bamberg an der linken Hand verletzt, nach Rücksprache mit Spezialisten wird sich der Kapitän der serbischen Nationalmannschaft nun einem Eingriff unterziehen. Zuvor war eine konservative Behandlung vorgesehen gewesen.

Der US-Amerikaner Hunter hat bereits seit Anfang März nicht mehr gespielt, nach Bayern-Angaben lässt sich "ein schwerer Bandscheibenvorfall absehbar nicht auskurieren".

München beendet die Hauptrunde am Sonntag bei den EWE Baskets Oldenburg (15.00 Uhr/MagentaSport). Der sichere Tabellendritte startet am 16. Mai ins Play-off-Viertelfinale. Der Gegner ist noch offen.