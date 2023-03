Köln (SID) - Titelverteidiger Alba Berlin hat das Nachholspiel der Basketball Bundesliga (BBL) bei den Syntainics MBC Weißenfels mit Mühe gewonnen und durch seinen 20. Saisonsieg den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Der Rückstand auf Spitzenreiter Bonn beträgt nach dem 87:77 (36:37) bei einem Spiel weniger nur noch zwei Zähler. Bester Werfer für die Berliner war Nationalspieler Maodo Lo mit 25 Punkten.

Am Freitag ist Alba in der EuroLeague im deutschen Duell bei Bayern München gefordert. Bei noch sechs ausstehenden Spielen haben die Albatrosse als Tabellenletzer keine Chance mehr auf die Play-offs in der Königsklasse.