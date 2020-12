Köln (SID) - Der fünfmalige deutsche Meister Bayern München hat eine Blamage in der Basketball Bundesliga (BBL) mit einem Kraftakt vermieden. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewann das Team von Trainer Andrea Trinchieri beim weiterhin sieglosen Syntainics MBC Weißenfels 96:84 (45:52) und feierte damit im fünften Saisonspiel den fünften Sieg. Damit verteidigten die Münchner auch die Tabellenführung erfolgreich.

Die Bayern starteten schwach in die Partie und lagen im Laufe des zweiten Viertels zwischenzeitlich mit fünfzehn Punkten zurück. Nach der Pause drehte der EuroLeague-Teilnehmer aber auf und spielte seine individuelle Qualität aus. Am Freitag steht für die Bayern das nächste Spiel in der europäischen Königsklasse gegen Asvel Villeurbanne aus Frankreich auf dem Programm, zwei Tage später geht es in der Bundesliga gegen die Jobstairs Giessen 46ers.