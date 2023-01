Köln (SID) - Basketball-Bundesligist Bayern München hat einen alten Bekannten verpflichtet: Wie die Münchner am Mittwoch bekannt gaben, hat Guard D.J. Seeley einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Der US-Amerikaner, der zuletzt in Frankreich bei BCM Gravelines-Dunkerque spielte, stand bereits in der Rückserie der Saison 2020/21 bei den Bayern unter Vertrag und wurde mit dem Verein 2021 Pokalsieger.