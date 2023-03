Berlin (SID) - Dank des zwölften Pflichtspielsiegs in Serie bleiben die Telekom Baskets Bonn das Team der Stunde in der Basketball Bundesliga (BBL). Der Spitzenreiter bezwang am Samstagabend die Würzburg Baskets mit 94:73 (54:45) und behauptete seinen Vorsprung auf Alba Berlin. Die Berliner hatten zuvor ihren Negativlauf nach vier Pleiten mit einem 101:91 (50:49) gegen die Chemnitz 99ers gestoppt.

Vor heimischer Kulisse geriet Bonn nur im ersten Viertel für wenige Sekunden in Rückstand, ehe der Tabellenführer angeführt von Spielmacher TJ Shorts II (17 Punkte) einen letztlich ungefährdeten Kantersieg herausschoss. Mit einer 21:2-Bilanz liegen die Baskets weiter vor Alba (19:2), das jedoch zwei Spiele weniger absolviert hat.

Die Albatrosse kämpften sich indes nach einem frühen 2:10-Rückstand gegen Chemnitz zurück. In einer lange Zeit engen Partie zogen die Berliner mit einem 16:0-Lauf im Schlussabschnitt entscheidend davon. Den mutigen Gästen reichten 25 Punkte des starken Kevin Yebo nicht, bei Alba war Jaleen Smith (18) bester Werfer.

Die Hamburg Towers unterlagen den MHP Riesen Ludwigsburg mit 77:83 (34:44), während sich ratiopharm Ulm mit 94:79 (46:53) gegen den Tabellenvorletzten Fraport Skyliners durchsetzte. Der Syntainics MBC Weißenfels verlor mit 95:99 (49:50) gegen den neunmaligen deutschen Meister Brose Bamberg.