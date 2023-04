Bonn (SID) - Die Telekom Baskets Bonn haben an der Spitze der Basketball Bundesliga (BBL) ihre Pflichtaufgabe erfüllt und den elften Ligasieg in Serie eingefahren. Der Tabellenführer gewann gegen das Mittelfeldteam Veolia Towers Hamburg 76:66 (45:37) und hielt den Meister Alba Berlin auf Distanz. Die Berliner haben am Sonntag die Chance, wieder auf zwei Punkte heranzurücken.

Die Bonner dominierten die Partie von Beginn an und erspielten sich gegen den Tabellenzwölften früh eine Führung, die sie nicht mehr her gaben. Bester Werfer der Baskets war Point Guard TJ Shorts mit starken 21 Zählern, dazu legte er neun Assists auf.