Köln (SID) - Die Telekom Baskets Bonn und Bayern München bleiben Tabellenführer Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga dicht auf den Fersen. Bonn gewann am Sonntag bei medi Bayreuth mit 94:71 (42:33), die Bayern dominierten ihr Heimspiel gegen BG Göttingen deutlich mit 105:74 (51:39). Bereits am Samstag hatte Alba seine Erfolgsserie mit einem 100:77 (48:37) gegen die Hakro Merlins Crailsheim ausgebaut.

Im Tabellenkeller verschaffte sich Fraport Frankfurt mit dem 97:93 (40:54) gegen die Towers Hamburg ein bisschen Luft. Nach einer schwachen ersten Hälfte drehten die Gastgeber nach der Pause auf und festigten mit einer Saisonbilanz von 5:12 ihren 16. Platz.