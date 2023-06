Basketball

"In einer Stunde nicht mehr ansprechbar" - Ulms Jallow mit Partyversprechen

Ratiopharm Ulm feierte sensationell den Titel in der Basketball-Bundesliga. Karim Jallow kündigte noch auf dem Court ein dickes Partyversprechen an - vergaß aber nicht die Grüße an die geliebte Oma.

