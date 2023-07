Die Niners Chemnitz haben den amerikanischen Dreierspezialisten Wesley van Beck als vierten Zugang für die kommende Saison in der Basketball Bundesliga (BBL) verpflichtet. Der 27 Jahre alte Shooting Guard kommt vom estnischen Europe-Cup-Halbfinalisten BC Kalev/Cramo.

Van Beck hat in seiner bisherigen Karriere vor allem aus der Distanz auf sich aufmerksam gemacht: In 207 Pflichtspielen verwandelte er 348 von 843 Dreipunktwürfen, was einer Quote von 41,3 Prozent entspricht. "Wes besticht bei weitem aber nicht nur aus der Distanz. Weil er außerdem mit viel Einsatz verteidigt und als vorbildlicher Teamkamerad gilt, sind wir überzeugt, dass Wes ein wichtiges Puzzleteil unserer Mannschaft wird", sagte Coach Rodrigo Pastore.