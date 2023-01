Köln (SID) - Die Hamburg Towers haben sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Cheftrainer Raoul Korner getrennt. Dies teilte der Klub am Sonntag mit. Mit der Entscheidung reagierten die Hanseaten auf die 65:80-Niederlage gegen ratiopharm Ulm vom Samstag. Korner hatte das Team erst im vergangenen Sommer übernommen, sein Nachfolger wird der bisherige Assistenzcoach Benka Barloschky.

"Weniger die Niederlage an sich, sondern die Art und Weise, wie sich das Team präsentiert hat, hat deutlich gemacht, dass wir jetzt handeln müssen. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass Raoul die Mannschaft nicht mehr so erreicht, wie es in unserer aktuellen Situation nötig wäre", sagte Sport-Geschäftsführer Marvin Willoughby.