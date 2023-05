Kurz nach dem Saisonende in der Basketball Bundesliga (BBL) haben die MLB Academics Heidelberg den Vertrag mit Kapitän Akeem Vargas verlängert. Der frühere deutsche Nationalspieler bleibt bis 2024, das gab der Klub am Dienstag bekannt. Heidelberg hatte am Sonntag durch eine Niederlage im direkten Duell mit den Niners Chemnitz die Play-offs verpasst.

Vargas spielt seit 2010 in der BBL und kam im Vorjahr von der BG Göttingen zu den MLP Academics. Der 33-Jährige wurde 2014 und 2016 Pokalsieger mit Alba Berlin, im Nationaltrikot bestritt Shooting Guard Vargas 43 Länderspiele.