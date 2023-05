Titelverteidiger Alba Berlin hat im Play-off-Viertelfinale der Basketball Bundesliga (BBL) gegen ratiopharm Ulm auch sein zweites Heimspiel verloren und steht vor dem Aus. In Spiel drei musste sich der deutsche Meister mit 81:93 (46:53) geschlagen geben, damit steht es in der Best-of-five-Serie 1:2. Ulm hat jetzt zwei Matchbälle, den ersten am Mittwoch in eigener Halle.

Bester Werfer der Berliner, die zum Auftakt in der Mercedes-Benz Arena untergegangen waren (64:88) und danach in Ulm gewannen (91:77), war Jaleen Smith mit 17 Punkten. Als Topscorer der Gäste kam Bruno Caboclo auf 22 Punkte.

Alba zeigte ein schwaches zweites Viertel (19:33) und lag zwischenzeitlich 14 Punkte zurück (54:68/27. Minute). Zwar kämpften sich die Berliner noch einmal ins Spiel zurück, zum Sieg reichte es nicht mehr.