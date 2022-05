München (SID) - Ausgerechnet in seiner Heimatstadt München machte Alex King seine letzten Schritte auf dem Parkett, einen passenderen Abschluss hätte es für den Rekordspieler der Basketball Bundesliga (BBL) wohl kaum geben können. "Es war ein sehr emotionaler Abschied für mich in dieser Halle, ich kann meine Gefühle kaum beschreiben", sagte der 37-Jährige von s.Oliver Würzburg nach seinem 638. Einsatz im Oberhaus.

In der Jugend des FC Bayern hatte die Karriere des Small Forward aus Ansbach vor mehr als 20 Jahren begonnen. Über die Stationen Frankfurt, Bonn, Würzburg und Berlin war er 2016 zu seinem ersten Klub heimgekehrt. Als Leihgabe der Bayern machte King am Sonntag sein letztes Spiel für Würzburg, sein letztes Spiel überhaupt. Dass es am Ende mit 57:92 klar verlorenging, war letztlich Nebensache.

"Es war eine lange und schöne Reise, mir werden vor allem die Jungs auf dem Spielfeld fehlen. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, am Ende noch einmal mit so einer Truppe in Würzburg spielen zu dürfen", sagte "BBL-Methusalix" (FC Bayern) King: "Ich wurde in dieser Saison in jeder BBL-Halle herzlich willkommen geheißen und verabschiedet, dafür bedanke ich mich sehr bei allen Klubs."

Die Fans feierten King, dreimal Meister (1x mit Frankfurt, 2x Mal mit München) und dreimal Pokalsieger (2x mit Berlin, 1x mit München), im Audi Dome mit Sprechchören. Der FC Bayern überreichte dem verdienten Spieler eine Fotoleinwand als Geschenk. 30 Minuten musste der Routinier beim "letzten Tanz" ran, da Würzburg nur sieben Spieler zur Verfügung standen.

Platz eins im BBL-Ranking dürfte ihm lange erhalten bleiben. Von allen noch Aktiven hat am ehesten Karsten Tadda (538 Spiele, Telekom Baskets Bonn) die Chance, an die Rekordmarke heranzukommen.