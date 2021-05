Köln (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben drei Tage nach ihrem unglücklichen Viertelfinal-Aus in der EuroLeague bei Armani Mailand auch in der Bundesliga eine Niederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri unterlag ratiopharm Ulm überraschend deutlich mit 64:98 (32:56). Die Ulmer zeigen sich dagegen kurz vor Ende der Hauptrunde weiter in ausgezeichneter Form. Für das Team war es bereits der achte Sieg in Folge.

Auch die Münchner, bei denen Robin Amaize mit 15 Punkten bester Werfer war, sind bereits für die Play-offs qualifiziert. Für Ulm war Troy Caupain (25) am erfolgreichsten.

Der einstige Serienmeister Brose Bamberg unterlag gegen die BG Göttingen 84:106 (39:53). Auch die Bamberger stehen bereits als Teilnehmer der Finalrunde fest. Unterdessen entschieden die Fraport Skyliners Frankfurt ihr Gastspiel bei s. Oliver Würzburg mit 95:66 (49:39).