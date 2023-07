Basketball-Pokalsieger Bayern München trifft schon im Achtelfinale der neuen Saison in der Final-Neuauflage auf die EWE Baskets Oldenburg. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in Köln. Die Münchner hatten die Niedersachsen im vergangenen Februar im Pokalfinale mit 90:78 besiegt.

Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn tritt in der Runde der letzten 16 (14./15. Oktober) derweil gegen die MHP Riesen Ludwigsburg an. Meister ratiopharm Ulm, Alba Berlin, die Niners Chemnitz und die BG Göttingen sind außerdem für das Achtelfinale gesetzt, warten jedoch noch auf ihre Gegner.

Jene werden in der 1. Pokalrunde am 23. und 24. September ermittelt. Erstmals seit 14 Jahren sind auch Zweitligisten wieder dabei. Das Final Four findet am 17./18. Februar 2024 statt. Die Paarungen der 1. Runde in der Übersicht:

JobStairs Gießen 46ers - Hakro Merlins Crailsheim

Fraport Skyliners - SYNTAINICS MBC Weißenfels

Tigers Tübingen - Basketball Löwen Braunschweig

Artland Dragons - Bamberg Baskets

medi Bayreuth - MLP Academics Heidelberg

PS Karlsruhe Lions - Würzburg Baskets

RASTA Vechta - Rostock Seawolves

Dresden Titans - Veolia Towers Hamburg