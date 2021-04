Köln (SID) - Die Coronafälle im deutschen Basketball reißen nicht ab, nun hat das Virus auch den Topscorer der BBL erwischt: Michal Michalak von Mitteldeutschen BC hat sich wegen einer Infektion in häusliche Quarantäne begeben und steht frühestens am 2. Mai im Heimspiel gegen Bayreuth wieder zur Verfügung. Dies gab der MBC am Dienstag bekannt.

Wie das Team aus Weißenfels weiter mitteilte, habe beim polnischen Nationalspieler ein am Montag vorgenommener PCR-Test den positiven Befund geliefert. Michalak habe seit dem Spiel gegen Göttingen am 13. April keinen Kontakt zum Rest der Mannschaft gehabt, zuletzt war er wegen leichter Erkältungssymptome zu Hause isoliert worden. Der MBC kann damit nach derzeitigem Stand wie geplant am Samstag zum Auswärtsspiel in Frankfurt antreten.

Am vergangenen Wochenende war das Top-Four-Turnier um den BBL-Pokal kurz vor Beginn abgesagt worden, nachdem es zwei positive Coronatests bei namentlich nicht genannten Personen aus dem Kreise der BG Göttingen gegeben hatte.