Der entthronte deutsche Meister Alba Berlin hat den US-Amerikaner Justin Bean als ersten Neuzugang für die nächste Basketballsaison verpflichtet. Flügelspieler Bean lief zuletzt für Memphis Hustle in der NBA G League auf, in der NBA Summer League spielte der 26-Jährige in diesem Sommer für die Boston Celtics.

Bean hat bei den Berlinern einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Alba-Sportdirektor Himar Ojeda hat den Neuzugang nach eigenen Angaben "schon seit seiner Zeit im College bei Utah State" verfolgt: "Auf dem Court bringt er von allem etwas mit. Er hat das Potenzial, ein sehr guter Spieler auf hohem europäischem Niveau zu werden."