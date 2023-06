Die deutschen Basketballerinnen haben bei ihrer Rückkehr auf die EM-Bühne eine Überraschung verpasst. Im Auftaktspiel der Vorrundengruppe C musste sich die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis nach großem Kampf dem Vize-Europameister Frankreich in Ljubljana mit 50:58 (23:27) geschlagen geben. Beste deutsche Werferin war Lina Sontag (10), auf der Gegenseite sammelte Valeriane Vukosavljevic (11) die meisten Zähler.

Das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) startete mit einem 7:0-Lauf furios, die Französinnen konterten ihrerseits mit einem 7:0-Run. Doch der Underdog blieb mutig und beendete das erste Viertel mit einem 16:11-Vorsprung.

Im zweiten Abschnitt agierte Frankreich druckvoller, der nächste 7:0-Lauf drehte die Partie erstmals (18:16). Aber die deutschen Spielerinnen hielten die Begegnung offen, ließen sich trotz zwischenzeitlichen Zwölf-Punkte-Rückstands (23:35) nicht abschütteln - und verkürzten acht Minuten vor Schluss gar auf einen Zähler (45:46). Dann sprinteten die Französinnen mit neun Punkten in Serie entscheidend davon.

Die DBB-Auswahl ist erstmals seit zwölf Jahren wieder bei einer EuroBasket dabei und Außenseiter. In den kommenden beiden Gruppenspielen am Freitag gegen Co-Gastgeber Slowenien (18.00 Uhr) und am Sonntag gegen Großbritannien (12.15/beide kostenfrei bei MagentaSport) muss für den Sprung in die K.o.-Phase mindestens ein Sieg her.

Die vier Gruppensieger ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die beiden Mannschaften dahinter können sich in einer Zwischenrunde ebenfalls noch für die Runde der besten Acht qualifizieren.