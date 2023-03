Köln (SID) - Football-Ikone Tom Brady (45) investiert in den Frauen-Basketball. Wenige Wochen nach seinem NFL-Rücktritt hat der siebenmalige Super-Bowl-Champion Anteile an den Las Vegas Aces aus der Profiliga WNBA erworben. Das gab die Franchise bekannt.

"Meine Liebe zum Frauensport begann in jungen Jahren, als ich bei allen Spielen meiner älteren Schwestern dabei war", wurde Brady in einer Erklärung zitiert: "Ich bewundere die Arbeit, die die Spielerinnen und Mitarbeiter der Aces sowie die WNBA leisten, um den Sport wachsen zu lassen. In irgendeiner Weise dazu beitragen zu können, ist eine unglaubliche Ehre."

Brady war am 1. Februar zum zweiten Mal zurückgetreten. Als Quarterback hatte der erfolgreichste Footballer der Geschichte sechsmal mit den New England Patriots und einmal mit den Tampa Bay Buccaneers den NFL-Titel geholt.