Pablo Laso wird neuer Trainer bei Basketball-Pokalsieger Bayern München und damit Nachfolger von Andrea Trinchieri. Der 55-jährige Spanier Laso, langjähriger Coach von Spaniens Rekordmeister Real Madrid, hat beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Schon seit Wochen hatte sich das Engagement angekündigt.

"Er verfügt über unheimlich viel Erfahrung, hat tolle Erfolge mit Real Madrid gefeiert und ist einer der profiliertesten Coaches überhaupt in der EuroLeague", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer. Der Klub sei "superhappy", dass es mit der Verpflichtung des früheren spanischen Nationalspielers geklappt habe. "Pablo wird uns mit seinem Know-how und seiner Persönlichkeit positiv prägen, da bin ich mir sehr sicher", so Geschäftsführer Marko Pesic.

Laso hat die Königlichen in elf Spielzeiten zu 22 Titeln geführt, darunter zwei in der EuroLeague (2015, 2018). Madrid trennte sich im vergangenen Sommer "aus medizinischen Gründen" vom Erfolgstrainer, der Baske hatte zuvor während der Play-offs in der Liga ACB einen Herzinfarkt erlitten.

"Natürlich wäre ich glücklich, ähnliche Erfolge wie in der Vergangenheit erreichen zu können, aber Erfolg wird nicht allein über den Gewinn der EuroLeague definiert, das sollte allen klar sein", sagte Laso. Er sei "zu 100 Prozent committed und bereit, Bayern dabei zu helfen, das nächste Level zu erreichen".

Der Italiener Trinchieri hatte nach dem Aus im Play-off-Halbfinale gegen ratiopharm Ulm (0:3) bekannt gegeben, dass er den Vizemeister nach drei Jahren verlässt. Unter dem 54-Jährigen gewannen die Münchner zweimal den BBL-Pokal und zogen als erster deutscher Vertreter in die Play-offs der EuroLeague ein.