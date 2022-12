Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat seine dramatische Negativserie in der EuroLeague fortgesetzt und auch bei Virtus Bologna verloren. Nach dem 76:85 (29:40) in Italien rücken die Play-off-Plätze für Berlin in immer weitere Ferne, es ist bereits die zehnte Niederlage in Serie.

Während Alba in der Bundesliga mit nur einer Niederlage aus neun Spielen auf Rang zwei hinter Bonn rangiert, wirkt es international wie verhext. Die ersten drei Spiele in der EuroLeague konnte Berlin gewinnen, seitdem hat das Team von Trainer Israel Gonzalez jedoch jede einzelne Partie verloren und ist nun auf Rang 17 von 18 Mannschaften angelangt.

Bereits am Freitag könnte beim französischen Spitzenteam AS Monaco die elfte Niederlage hinzukommen, spätestens am Sonntag in der Liga gegen Ulm wollen die Berliner aber wieder erfolgreich sein.