Köln (SID) - Starke erste 30 Minuten, doch am Ende reicht es erneut nicht: Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat auch das zwölfte internationale Spiel in Serie verloren. Das Team von Trainer Israel Gonzales unterlag dem fünfmaligen Europapokalsieger Maccabi Tel Aviv aus Israel nach einem Einbruch im letzten Viertel mit 70:83 (47:40) und bleibt damit auf dem letzten Tabellenplatz in der EuroLeague.

Bester Werfer bei Alba war der EM-Dritte Maodo Lo mit 13 Punkten, sein Nationalmannschaftskollege Johannes Thiemann kam auf 12 Zähler. Während die Berliner in der Bundesliga mit nur einer Niederlage aus zehn Spielen auf Rang zwei stehen, läuft es international überhaupt nicht.

Dabei sah es diesmal lange gut aus: Alba führte zur Pause mit sieben Punkten und hielt diesen Vorsprung bis kurz vor Ende des dritten Viertels. Doch dann brachen die Berliner offensiv komplett ein, erzielten nur mickrige sieben Punkte in den letzten zehn Minuten und schenkten das Spiel noch her.

Weihnachtspause haben Lo und seine Teamkollegen kaum, schon am 27. Dezember kommt der MBC aus Weißenfels in die Hauptstadt, am Tag vor Silvester geht es für die Berliner nach Lyon zum nächsten Europapokalspiel.