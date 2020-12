Köln (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague ihren zehnten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann gegen den spanischen Vertreter Baskonia Vitoria 77:66 (38:30) und hat die Play-off-Teilnahme im höchsten europäischen Wettbewerb weiter fest im Blick.

Bester Werfer des fünfmaligen deutschen Meisters, der seinen Platz in der Spitzengruppe festigte, war Jalen Reynolds mit 21 Punkten. Am Mittwoch hatten die Münchner bei Zenit St. Petersburg einen Erfolg trotz Führung in der Schlussphase noch verspielt.

Die Gastgeber übernahmen nach wenigen Minuten das Kommando und setzten sich anschließend Punkt für Punkt ab. Zwar kamen die Spanier im dritten Viertel noch einmal auf vier Zähler heran, die Wende schafften sie jedoch nicht.