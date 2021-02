Köln - Bayern Münchens Basketballer können doch noch gegen Alba Berlin gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann in der EuroLeague das Rückspiel gegen den deutschen Meister nach einem Krimi mit 101:95 (87:87, 33:43) nach Verlängerung und festigte mit dem 15. Sieg Platz fünf in der Tabelle der Königsklasse. Die erste Partie hatte Alba 90:72 gewonnen, auch in der Bundesliga waren die Berliner im ersten Duell mit 85:72 erfolgreich.

Die Bayern erwischten einen katastrophalen Start, lagen schnell 0:9 hinten. Nach dem ersten Viertel betrug der Rückstand bereits 16 Punkte. Die Gastgeber kämpften sich langsam wieder heran, glichen neun Sekunden vor dem Ende durch einen Dreier von Wade Baldwin aus und erzwangen die Overtime. Dort hatte München das bessere Ende für sich.

Beste Bayern-Schützen waren Jalen Reynolds (24), Baldwin (21) sowie Vladimir Lucic und Paul Zipser (beide 20), bei Alba holten Simone Fontecchio (21) und Ben Lammers (20) die meisten Punkte.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.