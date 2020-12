München (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben sich mit dem elften Sieg im 17. Spiel in der Spitzengruppe der EuroLeague festgesetzt. Der Bundesligist bezwang die Auswahl des FC Barcelona 90:77 (43:45) und feierte damit einen gelungenen Jahresabschluss.

Überragender Spieler war der frühere NBA-Profi Wade Baldwin, dem 29 Zähler für die Bayern gelangen. Unter anderem punkteten auch Paul Zipser (16) und Nick Weiler-Babb (14) zweistellig. Der Schlüssel zum Sieg war das starke dritte Viertel, in dem die Münchner satte 17 Punkte mehr erzielten.

Dem Team von Trainer Andrea Trinchieri bleibt in den kommenden Tagen kaum Zeit für Erholung. Bereits am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) geht es in der Bundesliga mit dem Spitzenspiel bei Meister Alba Berlin weiter.