Köln (SID) - Die Basketballer des FC Bayern München verlieren die Play-offs in der EuroLeague immer weiter aus dem Blick. Eine Woche nach der knappen Niederlage beim Topteam FC Barcelona mussten sich die Münchner in eigener Halle auch Partizan Belgrad mit 71:82 (33:39) geschlagen geben. Bester Werfer des offensiv enttäuschenden Bundesligisten war Dennis Seeley mit elf Zählern.

"Das ist bitter im Play-off-Kampf. Es wird jetzt eine Monsteraufgabe, aber wir schauen von Spiel zu Spiel", sagte Nationalspieler Andreas Obst bei MagentaSport. Nach der 15. Niederlage im 24. Saisonspiel haben die Bayern bei noch zehn zu absolvierenden Partien einen nur noch schwer aufzuholenden Rückstand auf den anvisierten achten Rang.

Vor zahlreichen mitgereisten Belgrader Fans, die die Münchner Arena in einen Hexenkessel verwandelten, fand das ersatzgeschwächte Team von Trainer Andrea Trinchieri ordentlich ins Spiel und blieb bis zum Ende der ersten Hälfte in Schlagdistanz. Im dritten Viertel aber lahmte die Münchner Offensive - Partizan zog davon und feierte den vierten Sieg in Serie.

Alba Berlin hatte bereits am Mittwoch die sechste Niederlage in Folge kassiert. Gegen Spitzenreiter Olympiakos Piräus verlor der deutsche Meister in eigener Halle deutlich mit 60:93 (35:45).