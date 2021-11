Köln (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague den nächsten Rückschlag erlitten. Beim französischen Klub AS Monaco unterlag der deutsche Pokalsieger am Freitagabend nach einer schwachen Vorstellung mit 71:94 (43:55) und kassierte am 9. Spieltag bereits seine sechste Niederlage. Im Falle eines Sieges hätte der Bundesligist mit den Gastgebern (5:4) gleichgezogen.

Die Münchner erwischten einen schlechten Start (2:10/4. Minute) und ließen Monaco in der ersten Hälfte zwischenzeitlich bis auf 14 Punkte davonziehen. "Wir leisten uns Millionen dumme Turnovers", klagte Trainer Andrea Trinchieri in einer Auszeit: "Passt den Ball."

Es half nichts. Die Bayern, zuletzt knapp an Real Madrid gescheitert (76:80), konnten nach dem ausgeglichenen dritten Viertel (17:17) für keine Spannung mehr sorgen - im Gegenteil. Monaco zog vor 3813 Zuschauern noch weiter davon. Topscorer der Gäste, die sich 20 Ballverluste leisteten, war Vladimir Lucic (15 Punkte).

Am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) treten die Münchner im Viertelfinale des BBL-Pokals bei den Niners Chemnitz an.