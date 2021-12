München (SID) - Bayern München hat auch ohne Fans seine Heimstärke in der Basketball-EuroLeague mit einem Sieg über Titelverteidiger Anadolu Istanbul unter Beweis gestellt. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri bezwang den türkischen Landesmeister am Donnerstagabend 83:71 (44:38) und feierte den vierten Heimsieg in der europäischen Königsklasse in Folge. Mit 7:7 Siegen liegen die Münchner nun vor dem Spitzenklub aus Istanbul (6:8).

Vladimir Lucic ragte mit 18 Punkten und elf Rebounds aus der Bayern-Mannschaft heraus. Nationalspieler Tibor Pleiß kam für die Gäste auf sieben Punkte. Die beiden früheren NBA-Spieler Rodrigue Beaubois und Shane Larkin (je 18 Punkte) konnten die Niederlage als beste Werfer ihres Teams nicht verhindern.

"Das ist wirklich ein großartiger Sieg für uns. Ich bin sehr glücklich", sagte Trinchieri und blickte zurück auf den Saisonstart, als sein Team ersatzgeschwächt die ersten vier Spiele in der EuroLeague verloren hatte: "Damals sah es so aus, als müssten wir einen gewaltigen Berg erklimmen. Heute haben

Zu Beginn des dritten Viertels hatten die Bayern mit zehn Punkten geführt, wenig später lagen sie zurück (55:56). Trinchieri nahm eine Auszeit und brachte sein Team wieder auf Kurs. Nach einem Traumstart in den Schlussabschnitt betrug der Abstand erneut zehn Punkte (77:67). Den Vorsprung ließen sich die Münchner nicht mehr nehmen. Aufgrund der Corona-Verordnung in Bayern fand das Spiel vor leeren Rängen statt.

Weiter geht es für die Münchner am Sonntag im Spitzenspiel der Bundesliga bei Meister Alba Berlin (18.00 Uhr/MagentaSport). Der Pokalsieger reist als Tabellenführer in die Hauptstadt.