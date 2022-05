Köln (SID) - Pyrotechnik, Böller, Laserpointer: Basketball-Fans von Olympiakos Piräus sind bei der entscheidenden Play-off-Partie gegen AS Monaco um den Einzug ins Final Four der EuroLeague übers Ziel hinausgeschossen. Von einer "Apokalypse" schrieb US-Star Kevin Durant vielsagend bei Twitter, der den 94:88-Erfolg der Griechen in der Halle verfolgte.

Die EuroLeague-Organisation verurteilte am Tag danach das Verhalten einiger Fans, das in der Schlussphase zu einer Spielunterbrechung führte. Als Konsequenz würden "alle Beweise sorgfältig geprüft" und "erforderliche Maßnahmen" eingeleitet.

Im Halbfinale des Finalturniers in Belgrad trifft Olympiakos am 19. Mai auf Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul mit dem deutschen Center Tibor Pleiß. Das zweite Finalticket wird in der Partie zwischen Bayern Münchens Bezwinger FC Barcelona und Real Madrid vergeben.