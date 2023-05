Die Basketballfans vor den Fernsehschirmen sind beim Final Four der EuroLeague so nah dran wie nie zuvor. Wenn es am Wochenende im litauischen Kaunas um den Titel in der Königsklasse geht, werden die Schiedsrichter auf dem Feld Bodycams tragen.

In den Halbfinals am Freitag kommen erstmals die ultraleichten Kameras zum Einsatz, Olympiakos Piräus spielt gegen AS Monaco (17.00 Uhr) und der FC Barcelona gegen Real Madrid (20.00). Auch beim Finale am Sonntag (19.00/alle MagentaSport) wird auf dem Parkett "gedreht".

Die Clips sollen auf den offiziellen Web- und Social-Media-Plattformen der EuroLeague Basketball veröffentlicht werden.