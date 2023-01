Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague für eine Überraschung gesorgt und den nächsten Sieg eingefahren. Gegen den bisherigen Tabellenführer Baskonia Vitoria präsentierten die Berliner sich nervenstark und gewannen mit 85:84 (54:48). Zuvor hatte Alba den Negativtrend von zwölf Pleiten in Folge durch einen Sieg in Lyon stoppen können.

Bester Werfer der Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez war Guard Jaleen Smith mit 18 Punkten, Topscorer der Partie war Pierria Henry mit 19 Punkten. Seit November hatte Vitoria in der Königsklasse kein Spiel verloren.

In der Bundesliga trifft Berlin am Sonntag (18.00 Uhr/Magenta Sport) auf EuroLeague-Mitstreiter Bayern München im Duell der Verfolger von Tabellenführer Telekom Baskets Bonn.