Für den langjährigen Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing haben die Telekom Baskets Bonn in diesem Jahr eine echte Chance auf den Gewinn der deutschen Basketball-Meisterschaft. "Die Bonner spielen definitiv um den Titel mit", sagte der neue Experte des Senders MagentaSport: "Das hat alles Hand und Fuß. Bonn bildet ein perfektes Kollektiv."

Bonn hat die Hauptrunde mit nur zwei Niederlagen auf Platz eins beendet, zu Hause gewann das Team von Trainer Tuomas Iisalo alle Spiele. "Natürlich sind Berlin und München als Favoriten gesetzt", so Benzing, aber Bonn verfüge "über Kontinuität beim Trainer, im Kader", der Klub habe zudem "die richtigen Spieler dazu geholt. TJ Shorts ist der beste Spieler der Liga. Die Bonner sind bereit."

Benzing, 165-maliger Nationalspieler, begleitet die Play-offs als Fachmann beim übertragenden Sender MagentaSport. Der 34-Jährige hat sein Engagement in Uruguay beendet, will seine Karriere aber fortsetzen: "Ich kann vielen Teams in Europa helfen. Ich will noch ein paar Jährchen spielen."