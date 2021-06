Berlin (SID) - Das Team Düsseldorf hat bei den Finals in Berlin den 3x3-Pokal gewonnen. Die Rheinländer setzten sich in einem packenden Finale gegen das Team Bielefeld 21:19 durch. Am Samstag hatte bei den Frauen das Team Hannover gegen Düsseldorf (21:16) triumphiert.

3x3 ist eine besonders schnelle Form des Basketballs, bei der pro Mannschaft jeweils drei Spieler auf dem Feld stehen. Gespielt wird nur auf einen Korb, deshalb gibt es viele Eins-gegen-eins-Situationen. Die vor allem bei Jugendlichen sehr beliebte Variante feiert in Tokio ihre Olympia-Premiere.