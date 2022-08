Köln (SID) - NBA-Profi Evan Fournier, bei der Basketball-EM Kapitän des deutschen Auftaktgegners Frankreich, bedauert die Verletzungsmisere beim Gastgeber. "Es ist eine Schande, weil wir gerne gegen sie in ihrer Bestbesetzung gespielt hätten", sagte der 29-Jährige von den New York Knicks der Nachrichtenagentur AFP gut eine Woche vor dem Duell in Köln.

Die NBA-Profis Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Moritz Wagner (Orlando Magic) sowie EuroLeague-Champion Tibor Pleiß (Anadolu Istanbul) fehlen der deutschen Mannschaft. Daniel Theis (Indiana Pacers) pausiert wegen Knieproblemen, Spielmacher Dennis Schröder musste zuletzt wegen Knöchelproblemen aussetzen.

Fournier hob besonders die Qualitäten von Franz Wagner (Orlando) hervor, der eine starke Saison als NBA-Rookie hinter sich hat. "Er ist ein guter Spieler, ein junger Spieler mit vielen Stärken", so Fournier. Er habe schon dreimal gegen ihn gespielt.

So richtig beschäftigt hat sich der Franzose mit der deutschen Mannschaft aber noch nicht. Er wolle sich das WM-Qualifikationsspiel des DBB-Teams am Donnerstag in Schweden (18.30 Uhr/MagentaSport) anschauen, sagte der NBA-Profi.