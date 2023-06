Die lange in Russland inhaftierte Basketball-Spielerin Brittney Griner ist am Flughafen von Dallas angefeindet worden. Ein YouTuber stellte Fotos und Videos von der Aktion ins Internet, darauf ist zu sehen und zu hören, wie er Griner und deren Mitspielerinnen bei Phoenix Mercury anschreit und bepöbelt. Die US-Frauenliga WNBA schrieb in einer Reaktion von einem "unangemessenen" und "bedauernswerten" Verhalten eines "Provokateurs".

Es habe sich um eine "exzessiven Belästigung" gehandelt, schrieb Brianna Turner, Griners Mitspielerin, bei Twitter: "Unsere Mannschaft drängte sich nervös in einer Ecke zusammen, weil wir unsicher waren, wohin wir uns bewegen sollten."

"Die Sicherheit von Brittney Griner und allen Spielerinnen der WNBA genießt höchste Priorität", teilte die Liga mit.

Griner war Anfang August 2022 von einem russischen Gericht wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und in einem spektakulären Gefangenenaustausch im Dezember freigelassen worden. Die 32-Jährige verbrachte insgesamt fast zehn Monate in russischer Haft, nachdem im Februar 2022 am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren.