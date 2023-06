Der spanische Basketballmeister FC Barcelona und sein Trainer Sarunas Jasikevicius gehen nach drei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Das gab der Klub gut eine Woche nach dem 20. Titelgewinn in der ACB-Liga bekannt. Die litauische Basketball-Legende Jasikevicius hat Barca zu fünf Titeln geführt, in jeder Saison erreichte das Team unter Leitung des 47-Jährigen das Final Four der Königsklasse EuroLeague.

Nachfolger wird der Spanier Roger Grimau, der 44-Jährige hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und war bislang Trainer der zweiten Mannschaft der Katalanen. Beim EuroLeague-Triumph 2010 hatte der frühere Profi Barca als Kapitän aufs Feld geführt.

Zum Kader des FC Barcelona gehört der deutsche Nationalspieler Oscar Da Silva. Beim Traditionsklub hatte Jasikevicius, Europameister von 2003 und MVP des Turniers, 2020 den früheren Bundestrainer Svetislav Pesic als Headcoach beerbt.