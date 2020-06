München - Basketball-Legende Michael Jordan will den Kampf gegen Rassismus in den USA mit einem enormen finanziellen Beitrag stärken.

Die NBA-Ikone verkündete am Freitag eine Spende von 100 Millionen US-Dollar an Organisationen, die sich für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus einsetzen. Das Geld soll über den Zeitraum von zehn Jahren an verschiedene Gruppen verteilt werden, um den "verwurzelten Rassismus" in den USA zu bekämpfen, hieß es in einer Presserklärung.

Auch Bildungseinrichtungen sollen profitieren. Auch Jordan reagiert damit auf den durch Polizeigewalt herbeigeführten Tod des Afro-Amerikaners George Floyd und seine Folgen. In zahlreichen US-Städten kam es zu Protesten und Demonstrationen, die oftmals wiederum mit Polizeigewalt zurückgedrängt wurden. Im Zuge dessen gab es weitere Tote und Verletzte.

