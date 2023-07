NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks muss um seine WM-Teilnahme mit Griechenland bangen. Laut eines Berichts von ESPN am Mittwoch sei der zweimalige MVP der nordamerikanischen Basketball-Profiliga vor zwei Wochen in New York am linken Knie operiert worden, zuerst hatte die griechische Zeitung Gazzetta berichtet. Die WM-Endrunde mit den Austragungsorten Japan, Philippinen und Indonesien beginnt am 25. August.

Der 28-Jährige hatte während der vergangenen Saison mit mehreren schweren Verletzungen zu kämpfen, verpasste schon im Januar fünf aufeinanderfolgende NBA-Spiele wegen anhaltender Knieprobleme. Insgesamt bestritt er 63 Spiele. Mit den Bucks war jedoch früh Schluss, das beste Hauptrundenteam der Liga schied bereits in der ersten Play-off-Runde gegen die Miami Heat aus.

International führte Antetokounmpo seine Heimat Griechenland bei der EuroBasket im vergangenen Jahr ins Viertelfinale, scheiterte dort aber an Gastgeber Deutschland.